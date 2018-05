Champions League komende drie jaar weer te zien op Veronica

Dat laat het omroepbedrijf vrijdag weten. Welk bedrag Talpa voor de rechten betaalt, is niet bekendgemaakt.

"Drie jaar geleden waren we bijzonder enthousiast dat we als eerste commerciële zendergroep de UEFA Champions League mochten uitzenden en dat hebben we sindsdien naar volle tevredenheid gedaan", aldus Talpa TV.

"Op dit moment is de stemming minstens net zo goed nu we deze uitzendingen voor alle Nederlandse kijkers kunnen continueren. Ook de komende drie jaar kunnen we hen op dinsdag- en woensdagavond het beste voetbal met de grootste sterren en de beroemdste clubs ter wereld aanbieden."

Eerdere bieding

Een eerdere biedingsprocedure in december liep op niets uit, omdat de biedingen te laag zouden zijn. In Nederland is de animo voor de Champions League-rechten afgenomen, mede doordat er komend seizoen geen Nederlandse club meer rechtstreeks voor het hoofdtoernooi geplaatst is.

Eerder liet De Mol weten dat de rechten voor de prestigieuze voetbalcompetitie "geen must" voor hem zijn. Al zei hij wel zijn "uiterste best" te doen om de rechten te krijgen. De Mol vermoedde toen dat de publieke omroep de Champions League in handen zou krijgen, maar heeft nu toch zelf zijn slag geslagen.

Livestreams

De afgelopen drie seizoenen bezat SBS de rechten van de Champions League. Het eerste jaar werd het toernooi uitgezonden op SBS6, de afgelopen twee seizoenen op SBS-zender Veronica. John de Mol nam in juli vorig jaar met Talpa het televisiebedrijf SBS volledig over van uitgever Sanoma.

Online zond Sanoma-titel NU.nl de Champions League de afgelopen drie jaar uit. Waar de Champions League-livestreams en samenvattingen de komende seizoenen online te zien zijn, is nog niet bekend.

Eerder werd bekend dat het programma Voetbal Inside van RTL naar Talpa verhuist. Het programma met Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp zal na de zomer te zien zijn op Veronica. Zij kunnen nu dus ook over Champions League-beelden beschikken.