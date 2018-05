Glennis Grace doet mee aan America's Got Talent

De 39-jarige Grace deelde verder geen details over haar deelname. Zo vertelde de zangeres dat ze zelfs niet mocht onthullen met welk nummer ze meedeed aan de talentenjacht.

America's Got Talent gaat het dertiende seizoen in. Vorig seizoen won Darci Lynner Farmer de talentenjacht die bedacht werd door Simon Cowell. America's Got Talent is vanaf 29 mei op de Amerikaanse televisie te zien.

Soundmixshow

Grace deed in Nederland eerder mee aan een talentenjacht. Als vijftienjarige won de zangeres de Soundmixshow, waarin ze een nummer van Whitney Houston vertolkte.

De Amsterdamse deed daarnaast in 2011 mee aan De beste zangers van Nederland, waarna haar carrière in een stroomversnelling raakte. Ook deed ze in 2005 voor Nederland mee aan het Eurovisie Songfestival. Destijds kwam ze met het nummer My impossible dream niet door de voorrondes.