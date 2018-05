Opnamen programma Catfish stilgelegd na vermeend wangedrag presentator

"We nemen de beschuldigingen zeer serieus", zegt een MTV-woordvoerder tegen The Daily Beast. "Samen met Critical Content, onze productiemaatschappij, zorgen we voor een diepgravend onderzoek."

Catfish, waarin leugenaars in de wereld van online dating worden ontmaskerd, is sinds 2012 op televisie. Schulman doet onderzoek naar online relaties en probeert uit te zoeken of mensen zijn wie ze zeggen dat ze zijn.

De 33-jarige presentator, die getrouwd is met Laura Perlongo en een dochter heeft, ontkent iets verkeerd te hebben gedaan. "Ik ben altijd open geweest over mijn leven en neem mijn verantwoordelijkheden, maar deze beschuldigingen zijn onwaar."

Video's

Het nieuws over Schulman kwam naar buiten nadat Ayissha Morgan, een vrouw die te zien was in een aflevering van Catfish, verschillende video's op YouTube zette waarin ze zegt onheus te zijn bejegend door Schulman tijdens opnamen.

Ze noemt de naam Schulman niet, maar vertelt dat de "hoofdpersoon" van het programma haar onder meer vroeg of ze ooit seks had gehad met een man, dat ze dat eens moest proberen en dat hij zelf groot geschapen was. Ook nodigde hij haar naar verluidt uit in zijn hotel, waar hij met haar wilde "knuffelen". Zij weigerde dat.