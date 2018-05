Matthijs van Nieuwkerk krijgt drie nieuwe programma's bij de NPO

Dat zeggen bestuurders van de NPO in een interview met de Volkskrant en het AD.

Vanaf 9 augustus is Van Nieuwkerk te zien in het interviewprogramma Matthijs met Boeken, waarin hij met twee gasten uit de actualiteit praat over een belangrijk boek uit het leven van de geïnterviewden. Daarnaast krijgt de presentator vanaf eind september een programma op de zaterdagavond van NPO1.

Frans Klein, directeur televisie NPO, reageert ook op het gerucht dat Van Nieuwkerk naar een commerciële omroep zou willen: "Matthijs is een publiekeomroepman, we gaan met hem een nieuw avontuur aan. Dit najaar ook op zaterdagavond. En in de zomer van 2019 maakt hij een Nederlands reisprogramma.''

