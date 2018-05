Makers Streetlab nemen tijdelijke pauze

Het programma werd midden in het seizoen al stopgezet, omdat Jasper Demollin (een van de Streetlab-leden) een hersenschudding opliep.

Doordat hij gedwongen rust moest nemen, keken de resterende makers ook naar hun eigen situatie.

"Het kwam de andere jongens ook wel goed uit om even een stap terug te doen, we waren al zo lang ononderbroken aan het beuken. En komend jaar ga ik fulltime aan de slag voor de musical All stars, van oktober tot mei volgend jaar spelen we zo'n honderdvijftig voorstellingen", aldus Demollin in een interview in Viva.

Film en theater

Van een definitief einde is volgens Demollin echter geen sprake: "We zijn nog steeds vrienden en willen graag samen dingen maken, dat gaat in de toekomst ook zeker weer gebeuren. In welke vorm, dat weten we alleen nog niet, misschien film en theater."

"Want we kunnen niet altijd die sociale experimenten blijven doen; sinds de Gouden Televizier-Ring-nominatie mislukten veel experimenten. Mensen op straat wisten al wie we waren voordat we ze aanspraken. Daarom zijn we met Streetlab ook naar het buitenland gegaan."

In het KRO-NCRV-programma proberen Daan Boom, Stijn van Vliet, Tim Senders en Demollin sociale experimenten uit te voeren. Vaak doen ze dit in publieke ruimtes en betrekken ze er willekeurige passanten bij.

Een van de opmerkelijkste momenten van Streetlab was de aanwezigheid van Boom op het podium tijdens de uitreiking van de Gouden Palm bij het filmfestival van Cannes in 2015.