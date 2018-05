Boer Tom adviseert deelnemers Boer zoekt vrouw 'dicht bij zichzelf' te blijven

"Alleen zo kan je de beste keuzes maken", zegt de boer, die nog altijd de deelnemer is die de meeste brieven ooit heeft ontvangen, tegen De Telegraaf.

"Het is af en toe best heftig, want je krijgt ontzettend veel nieuwe indrukken. Er komen allerlei mensen op je af die iets van je willen weten. Volg je eigen gevoel, anders raak je echt de kluts kwijt en dat is in zo'n situatie waarin je misschien wel de belangrijkste keuze van je leven maakt, echt niet handig."

De 35-jarige presentator van Eigen huis en tuin zegt dat zijn advies simpel lijkt, maar in werkelijkheid niet zo makkelijk blijkt. "Want op het moment dat bekend wordt met wie je een date hebt, kun je niet meer zomaar je deur uitstappen."

"Dan moet je de hele dag op je hoede zijn en geheime afspraakjes maken. Dat had trouwens ook wel iets spannends, maar ik vond het niet de leukste tijd, als ik heel eerlijk ben."

Wederzijdse liefde

De populaire boer benadrukt hoe belangrijk het is voor de boeren om zich niet te laten leiden door invloed van buitenaf. Zelf besloot hij ook niet verder te gaan met Rimke, die zijn keuze was in het programma. Nu is hij gelukkig met zijn vriendin Marieke.

"Kijk, op dat moment van de opnamen waren er echt wel gevoelens voor Rimke, maar al snel bleek dat er geen sprake van wederzijdse liefde was."