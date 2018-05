Recensieoverzicht: Margriet van der Linden 'enthousiast' en 'nerveus' in talkshow

de Volkskrant

"Glunderend stond Van der Linden voor een grote, sierlijke M, gevuld met oplichtende peertjes. Ze kondigde de onderwerpen en haar gasten aan en heette daarna van achter de tafel de kijker welkom. Wat vooral beklijfde was het enthousiasme en de gretigheid van Margriet van der Linden, die zich uitstekend op haar gemak leek te voelen en op haar best was op de momenten dat ze moest improviseren, zoals toen ze per vergissing cabaretier Kiki Schippers aankondigde als Kiki Bertens. Het oogde allemaal prettig fris. Niet alleen Van der Linden en haar opgewekte toon, maar ook het groen-paarse decor, de sfeervol uitgelichte studio en, nou ja, het simpele gegeven dat er überhaupt een keer iets anders wordt geprobeerd."

HP/De Tijd

"Die grote kikkerogen, die armen strak over elkaar, die snoeiharde stem: Van der Linden was zicht- en hoorbaar nerveus. Maar het format van M is veelbelovend. Een Lubach-bouillonnetje - Human Factor, de producent van M is ook verantwoordelijk voor Lubach op Zondag-, een vleugje Man bijt Hond - wat vindt de 'gewone' man/vrouw? - de dialoogjes met Thijs Boontjes, naamgever van het gelijknamige Dans- en Showorkest dat zorgt voor de aanstekelijke muziek in de talkshow: dat smaakt naar meer."

AD

"Maar Margriet van der Linden, de M in dit geval, kan gerust zijn: ze deed het prima. Ze heeft meer dan genoeg humor en flair om zo'n programma te dragen. Ze was in het begin duidelijk zenuwachtig, getuige de bambiogen richting autocue. Maar dat trok in de loop van de uitzending al bij. Dan nu wat er beter kán en vooral móet: de onderwerpkeuze. Het was een grote terugblik die eerste M: op Boer zoekt Vrouw, op het Songfestival, op eerdere #metoo-bekentenissen van Arie Boomsma en op een Netflix-docu die al weken uit is. En daardoor was het niet spannend, niet spraakmakend, niet urgent."

NRC

"Maandag was het dan eindelijk zover: mogelijk zat er een regisseur in Van der Lindens oor te toeteren dat ze vooral breed moest lachen, want de presentatrice deed in haar eerste aankondiging erg haar best om elke zweem van stuursheid van haar gelaat te jagen. Later vond ze haar uit Moltalk vertrouwde blik terug, waarbij ze gasten als een merkwaardige, maar veelbelovende diersoort lijkt te beschouwen. In aanmerking genomen dat eerste pannenkoeken meestal mislukken, is er genoeg reden om aan te nemen dat het goed komt met M."

