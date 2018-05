Mogelijk vaste rubriek Albert Verlinde in nieuwe talkshow Margriet van der Linde

Reporters Online schrijft maandag dat de entertainmentdeskundige en directeur van Stage Entertainment tijdens een proefopname van de nieuwe talkshow een rubriek invulde.

Of Verlinde een structurele rol krijgt in het dagelijkse praatprogramma is nog niet bekend. "Dat gaan we nog bekijken", aldus producent Irene van den Brekel van Human Factor.

Verlinde zei eerder zelf nog dat hij een terugkeer op televisie voorlopig niet zag gebeuren. "RTL belt weleens, John de Mol belt weleens en de publieke omroep belt weleens. Dus er gaat echt wel een moment komen dat ik weer iets ga doen op tv. Een jaar geleden zei ik echt nee. En nu weet ik het zo net nog niet. Nou, dat zegt eigenlijk al genoeg."

Actualiteiten

Veel details over M zijn nog niet bekend. Van den Brekel vertelt dat de actualiteit niet zal ontbreken. "De tafel (van DWDD, red.) maakt plaats voor een desk en een groot scherm. Met Margriet, die gesprekken op haar eigen manier aanvliegt, voegen we smaak en kleur toe. Daarnaast zullen er terugkerende blokjes en onderdelen worden ingebouwd, maar welke stijl we daarin gaan aanhouden zullen we de komende maanden met de kijker uittesten."

M is vanaf maandag 14 mei te zien op de plaats van De wereld draait door op NPO1.