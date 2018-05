Bijna 900.000 kijkers voor laatste uitzending Tijd voor MAX

De show op NPO1, gepresenteerd door Sybrand Niessen en Martine van Os, was de laatste weken te zien om 19.00 uur in plaats van 17.00 uur. Dat had te maken met de vroege zomerstop van De Wereld Draait Door.

Onder meer André Rieu, André van Duin en O'G3NE waren te gast in de laatste uitzending. Tijd voor MAX draagt nu het stokje over aan de nieuwe talkshow M. Aanstaande maandag is het programma met presentatrice Margriet van der Linden voor het eerst te zien.

Op primetime kwam buiten NPO1 geen enkele zender boven de 850.000 kijkers uit. Detective Silent Witness (1 miljoen) en het NOS Journaal (1,3 miljoen) waren de enige programma's waar meer dan een miljoen mensen naar keken.