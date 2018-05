André van Duin presenteert nieuwe kookwedstrijd op Omroep MAX

Dat maakt de komiek en presentator vrijdag bekend in Tijd voor MAX.

Naast Van Duin, die de afgelopen jaren te zien was als presentator van Heel Holland Bakt, maakt ook Heel Holland Bakt-jurylid Janny van der Heijden haar opwachting in De Nieuwe Lekkerbek. Zij geeft uitleg over smaak(combinaties), producten en de geschiedenis van gerechten. Wie in de jury gaan plaatsnemen, is nog niet bekend.

Kandidaten kunnen zich nog aanmelden, maar volgens de omroep zijn er al inzendingen binnen. Daartoe behoren onder meer een nieuw soort veganistische kaas en een Zwolse variant op de Bossche bol.