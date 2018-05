Leon Verdonschot maakt documentaire over Rob de Nijs

"Ik hoop een en ander in oktober te kunnen gaan afronden, dan zien we bijna een jaar uit het leven van Rob de Nijs in beeld", vertelt Verdonschot aan De Telegraaf.

"Rob is ruim 75 jaar op aarde, 55 jaar op het hoogste niveau in het vak bezig. Hij is nog steeds enorm gedreven en heeft een markante persoonlijkheid; het leken mij talloze redenen voor een grote documentaire over Rob de Nijs", aldus Verdonschot.

Hij was onder meer bij het jubileumconcert dat De Nijs gaf in het Koninklijk Concertgebouw, maar vierde ook kerst met de zanger en zijn familie. Volgens De Telegraaf komt ook de Nijs' ex Belinda Meuldijk, met wie hij jarenlang in de clinch lag, aan het woord.

Springlevend

De documentaire moet vooral een mooi document worden voor het jongste kind van de zanger, de 6-jarige Julius. De film, die eind dit jaar door AVROTROS uitgezonden gaat worden, heeft als voorlopige titel Springlevend.

"Springlevend verwijst naar zijn livealbum uit 1982", legt Verdonschot uit. "Maar is ook een signaal: jullie zijn van mij voorlopig nog niet af."