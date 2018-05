Ruben Nicolai heeft vertrouwen in toekomst RTL

"Kijk, in tv-land gaat het altijd op en neer", zegt de 43-jarige Nicolai in het AD. "Het ene moment sta je boven op de Olympus, een andere keer zit je in de hoek waar de klappen vallen. Wat je dan moet doen is een stapje extra zetten."



"Een paar jaar geleden kon je Linda de Mol anderhalf uur een telefoonboek laten voorlezen en keken er tweeënhalf miljoen mensen", gaat Nicolai verder. "Nou, die tijd is voorbij. Er wordt via allerlei kanalen content aangeboden. Het is nu juist een uitdagende en zeer interessante tijd waarin wij een weg moeten vinden."

Nicolai presenteert programma's als RTL Boulevard, Beste Kijkers en Professor Nicolai & Dr. Beckand.