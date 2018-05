Scenarist Anne Barnhoorn nieuwe columnist bij Het Parool

De columns van Barnhoorn verschijnen in de bijlage van Het Parool, PS Het Parool. De scenariste wisselt haar plek in de krant af met regisseur Dick Maas, die betrokken was Flodder, Sint en De Lift.

In haar eerste column vertelt Barnhoorn dat het schrijven van columns nieuw voor haar is. "Het voelt meteen wat kwetsbaarder dan scenarioschrijven. Daar waar mijn woorden bij een film door een regisseur naar beeld worden vertaald, sta ik hier in m'n eentje in de spotlight."

Iedere woensdag verschijnt er van Dick Maas of Anne Barnhoorn een stuk in de Amsterdamse krant.