'Comcast wil Fox-onderdelen kopen voor 60 miljard dollar'

De betreffende onderdelen waren door Fox in december aan entertainmentconcern Disney verkocht.

Voordat de deal met Disney rondkwam, had Comcast ook al geboden. De kabelaar had meer geld over voor de Fox-onderdelen dan de 52 miljard dollar die Disney bood, maar 21st Century Fox besloot niet op het Comcast-bod in te gaan, omdat het problemen verwachtte om goedkeuring voor de overname te krijgen.

Telecomgigant AT&T heeft vergelijkbare problemen bij de overname van Time Warner. Voor die overname probeert de Amerikaanse justitie een stokje te steken. Comcast, dat al eigenaar is van televisiezender NBC en filmstudio Universal Pictures, zou dan ook alleen een bod op Fox willen doen als de deal tussen AT&T en Time Warner wordt goedgekeurd.

Onlangs mengde Comcast zich ook al in de strijd om de Britse zender Sky. Het bedrijf bood daar meer voor dan 21st Century Fox, dat de 61 procent dat het nog niet in handen had wilde kopen. Fox wilde Sky dan direct doorverkopen aan Disney.