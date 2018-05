René Oosterman terug als zenderbaas bij SBS6

Dat bevestigt een woordvoerder van Talpa TV aan het AD.

De 58-jarige Oosterman legde eind 2015 zijn functie neer, omdat de invulling van zijn positie was veranderd. Hij werkte toen twee jaar als zendermanager bij SBS6.

Oosterman werkt al zo'n 35 jaar in diverse functies in de tv-branche. Zo was hij televisiedirecteur voor verschillende tv-producenten en was hij ook tien jaar actief bij RTL, onder meer als programmadirecteur van RTL4 in de jaren negentig. De afgelopen twee jaar werkte hij voor productiehuis Marmalade.