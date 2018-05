RTL geschrokken over 'bosneger'-opmerking in televisieprogramma

De uitspraak was in de uitzending van zondagmiddag te horen.

De zender laat aan de NOS weten dat er nalatig is omgegaan met het beoordelen van de inhoud van het programma: "RTL krijgt het programma aangeleverd en de inhoud van deze zogeheten tape on desk-programma's wordt steekproefsgewijs gecheckt. Het bewuste fragment is helaas niet gezien en wij betreuren dit."

Volgens de NOS zal de man die de uitspraak deed binnenkort met een verklaring komen.

Niet blij

In het bewuste fragment vertelt de woordvoerder dat personen met sterk krullend haar daar meestal niet blij mee zijn. "Daar kun je helemaal niet zoveel mee." Als een andere tafelgast praat over haar krullen, zegt de man dat het belangrijk is om mensen op bepaalde haarproducten te wijzen.

"Want die mensen willen ook weleens wat anders. Je wilt er niet altijd als een bosneger bij lopen."