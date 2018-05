Katja Schuurman maakt overstap van KRO-NCRV naar RTL

Voor RTL, waar Schuurman per 1 september in dienst treedt, zal zij niet alleen maar programma's presenteren of te zien zijn in dramaseries. Schuurman gaat ook programma's ontwikkelen voor de tv-zenders van RTL, alsook voor Videoland.

"In de gesprekken met RTL merkte ik al snel dat we dezelfde ambities delen. De combinatie van acteren, presenteren, programma’s ontwikkelen en alle mogelijkheden die de verschillende RTL-kanalen mij bieden, is precies waar ik naar op zoek was", zegt Schuurman.

Voor de NPO maakte Schuurman programma's als Katja's Bodyscan, Memories en 3 op Reis. Daarnaast was de actrice te zien in series als Noord-Zuid, Schaep Ahoy en had ze de hoofdrol in Vlucht HS13. "Nu is het tijd voor een volgende stap. Ik verheug me erop om vanaf september bij RTL aan het werk te gaan."

Eerder werkzaam bij RTL

Schuurman was eerder al werkzaam bij RTL. Begin jaren negentig nam ze de rol van Jessica Harmsen in Goede Tijden Slechte Tijden voor haar rekening. Ook vormde ze met GTST-collega's Guusje Nederhorst en Babette van Veen de meidengroep Linda, Roos & Jessica.