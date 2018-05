Jurylid Margot Janse verrast door amateurkoks in The Chefs' Line Nederland

"Het niveau is hoog", zegt Janse, die 21 jaar de leiding had over het gerenommeerde The Tasting Room in Franschhoek, Zuid-Afrika. "Het zijn mensen die serieus met eten bezig zijn in hun vrije tijd. Ze zijn echt verliefd op de keuken die ze gekozen hebben. Het was mooi om te zien hoe hoog het niveau was."

In The chefs' line Nederland, dat vanaf maandag 14 mei vier weken lang te zien is op 24Kitchen, bereiden vier thuiskokers gerechten in een keuken waar zij een grote passie voor hebben, zoals de Franse of de Japanse. Elke week start er een nieuwe groep kandidaten en staat er weer een andere keuken centraal.

De gerechten worden vervolgens ook gemaakt door iemand die zijn geld verdient met koken. Op de eerste dag is dat de leerlingkok, waarna de verliezende amateurkok het programma moet verlaten. In de afleveringen die volgen, valt er elke dag een thuiskok af en de overgebleven kandidaten moeten het vervolgens opnemen tegen de chef de partie, de souschef en tot slot de chef-kok van het betreffende restaurant.

Veel kookshows

Het programma is een Nederlandse versie van het gelijknamige Australische programma, dat ook eerder op de kookzender te zien was en veel positieve reacties kreeg. Worden er niet te veel kookshows gemaakt?

Janse vindt van niet. "Als je van koken houdt, dan is dat morgen niet gelijk over", stelt ze. "Er zal altijd interesse in zijn en dus blijft die cirkel doorlopen. Het aantal kookprogramma's is ook toegenomen, omdat het toegankelijker is geworden. Dat voedt elkaar, denk ik. Hoe meer mensen kookprogramma's willen zien, hoe meer er komen en dat werkt ook weer aanstekelijk voor het enthousiasme."

Voor beide teams staat er nogal wat op het spel. "De professionele koks nemen het op tegen thuiskoks, en dan kan het zomaar zijn dat je dan verliest", aldus Janse. "En dan is dat wel te zien op televisie. Dat creëert ook een andere spanning dan in andere kookwedstrijden op televisie."

Blind proeven

Ook voor de thuiskoks, die binnen een uur het betreffende gerecht op tafel moeten toveren, is het spannend. "Je onderschat al snel hoe kort een uur is en welke druk dit met zich meebrengt. Dan vergeet je weleens te proeven, bijvoorbeeld. De professionele koks zijn dit gewend, die doen dat de hele dag."

Maar toch wist Janse, die de gerechten blind proeft met collega-juryleden Jacob Jan Boerma en Dennis Huwaë, niet altijd of het gerecht afkomstig was van de prof of de amateur. "Je gaat totaal op smaak en de technieken af, en dan kies je", legt ze uit. "Je moet er snel over nadenken. Dat is soms lastig, maar dat maakt het proces ook leuk en eerlijk."

Heeft ze nog tips voor thuiskoks die graag wat professioneler over willen komen? "Hoe meer je kookt, hoe beter je erin wordt", tipt Janse. "Kijk ook naar wat andere mensen doen. Inspiratie komt uit van alles. En ga vooral veel lekker eten."

The chefs' line Nederland is vanaf maandag 14 mei om 22.00 uur te zien op 24Kitchen.