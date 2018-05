Frits Spits niet te horen in De Taalstaat na overlijden echtgenote (69)

Dat werd bekend in het radioprogramma De Taalstaat, wat Spits presenteert, schrijft het AD.

Zijn vrouw was al langer ziek en daarom was de presentator al even niet te horen in het programma. Bert Kranenbarg nam de presentatie daarom tijdelijk over.

Het is niet bekend waar Spits' echtgenote aan leed.

45 jaar getrouwd

Spits (70), die eigenlijk Frits Ritmeester heet, presenteert De Taalstaat sinds 2014. De presentator leidt in het programma debatten over uiteenlopende taalonderwerpen, zoals de opmars van genderneutrale taal, de verengelsing van het hoger onderwijs en de rol van sociale media in ons taalgebruik.

Samen met zijn echtgenote heeft hij drie zonen. Ze zijn al ruim 45 jaar getrouwd. Spits leerde zijn vrouw Greetje kennen tijdens zijn schooltijd, ze zaten vroeger bij elkaar in de klas.

Of en wanneer Spits weer te horen is in De Taalstaat, heeft NPO Radio 1 nog niet bekendgemaakt.