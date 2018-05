Papieren versie The Post Online zaterdag voor het eerst bezorgd

De makers van het blad noemen het een "verzetskrant": "Het blad is opgericht in de strijd tegen de aantasting van de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van meningsvorming."

De mensen achter The Post Offline willen naar eigen zeggen "iedereen verenigen die zich zorgen maakt of boos wordt over censuur".

"De papieren krant is een duidelijke middelvinger naar hen die onze vrijheden afpakken en onze privacy schenden’’, stelde hoofdredacteur Jan Dijkgraaf eerder. "We ruiken momenteel de smerige geur van overheidsbemoeienis met de verspreiding van nieuws en opinie van media en particulieren. Media werken daar, bijvoorbeeld in het geval van Facebook en Twitter, mede door nieuwe wetten, vrolijk aan mee.”

Zes edities

Dit jaar moeten er minimaal zes edities gaan verschijnen. Wie de krant wil ontvangen, moet lid worden. The Post Offline komt niet in de winkelschappen te liggen.

"Want dan zouden ook niet-leden 'm kunnen kopen. We moeten er niet aan denken dat Kajsa Ollongren iemand de straat op stuurt om even een The Post Offline te scoren’’, stelt de krant op de eigen website.