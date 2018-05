Mart Smeets krijgt rondom wielerrondes dagelijkse videocolumn op NU.nl

In een paar minuten zal de 71-jarige Smeets de kijker meenemen langs de opvallende zaken van de afgelopen etappe. "We zijn erg blij dat een wielericoon als Mart Smeets deze zomer tientallen keren op NU.nl te vinden is", aldus hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman.

Smeets zegt ernaar uit te kijken de grote wielerrondes op verschillende manieren onder de aandacht te brengen. "Als je altijd hebt geroepen dat hier te lande niets gebeurt, moet je ook consequent zijn en er zelf de schouders onder willen zetten. Het is een leuke uitdaging en het zal mijn eerste vlogwerk ooit worden. Spannend."

De Avondetappe

Van 2003 tot en met 2014 presenteerde Smeets bij de NOS het programma De Avondetappe. Tijdens de Tour de France ontving de presentator op een locatie in Frankrijk samen met vaste gasten als Rob Harmeling, Thijs Zonneveld, Danny Nelissen en Marijn de Vries mensen uit de sportwereld en sportliefhebbers.

In 2016 nam hij na de Olympische Spelen in Rio de Janeiro definitief afscheid bij de NOS. Smeets was in Brazilië om verslag van het basketbal te doen.

De video's over de Giro d'Italia en de Tour de France komen dagelijks tussen 20.00 en 21.00 uur op de voorpagina van NU.nl en op NU.nl/Mart.

In de VARAgids zal Smeets de Giro d'Italia, Tour de France en Vuelta a España met artikelen, routeschema's en muziekstukjes begeleiden.