Van Dam 'in beroep' tegen oordeel over publicatie Brandt Corstius in Trouw

Dat laat Van Dam woensdag weten in gesprek met Sven Kockelmann op NPO Radio 1. Van Dam wil een herzien oordeel, omdat de Raad eerder oordeelde dat dagblad Trouw niet journalistiek onzorgvuldig heeft gehandeld toen de krant het verhaal, waarin Brandt Corstius zijn kant van het verhaal deelde, plaatste.

Frits van Exter, voorzitter van de Raad, laat in een reactie aan Villamedia weten dat een hoger beroep niet mogelijk is. "Het is mogelijk een herziening te vragen, maar dat is alleen mogelijk indien de verzoeker aannemelijk maakt dat de conclusie van de Raad berust op 'ten onrechte als vaststaand of aannemelijk geachte feiten'."

De Raad stelde dat de krantenlezers uit het stuk niet konden afleiden over wie het ging, maar Van Dam merkte onder meer op zijn sociale media dat dit wel gelijk duidelijk was.

Ondanks dat Van Dam de uitspraak als een "overwinning" zag - de Raad sprak ook uit dat Trouw de bewering van Brandt Corstius niet als een vaststaand feit had mogen presenteren - vindt hij wel dat de krant de brief van Brandt Corstius "niet zo had mogen publiceren". "Ze hebben een eenzijdig verhaal als feit gepresenteerd."

"Voor de lezer is voldoende duidelijk dat de publicatie met name de persoonlijke visie van Brandt Corstius behelst", concludeerde de Raad voor de Journalistiek maandag. "Verder is onvoldoende aannemelijk dat G.J. van Dam (klager) voor het grote publiek in de publicatie identificeerbaar is."

Van Dam was na verschijning van het stuk in Trouw naar de Raad voor de Journalistiek gestapt. De mediaondernemer stelde dat de open brief van Brandt Corstius, die zijn naam niet noemde, direct naar hem herleidbaar was en daarom niet gepubliceerd had mogen worden.

Reactie Brandt Corstius

Brandt Corstius heeft kort na het radio-interview een verklaring gedeeld op Twitter. "Sinds de heer Van Dam zelf ervoor koos in de publiciteit de treden bij het programma Pauw, ben ik in de luwte gebleven. Ik had in mijn ingezonden stuk in Trouw immers bewust geen naam genoemd omdat het er mij om ging aan de kaak te stellen dat het velen juist ontzettend lastig is om zich te uiten in de #metoo-kwestie."

"(...) Van Dam profileert zich overal als slachtoffer, terwijl hij er zelf voor heeft gekozen om in de publiciteit te treden. Zijn naam is tot aan de uitzending van Pauw niet een keer genoemd, niet in het nieuws en niet op de sociale media."

#metoo

Brandt Corstius bracht naar aanleiding van #metoo zijn verhaal naar buiten in het dagblad Trouw. Sinds de bekendmaking van het Harvey Weinstein-schandaal delen mensen op sociale media met behulp van deze hashtag hun ervaring met seksuele intimidatie.

"In het prille begin van mijn televisiecarrière ben ik tijdens mijn werk gedrogeerd, en gedwongen tot orale seks, wat 'verkrachting is'", schrijft hij in de krant. "Toen hij mij ook anaal wilde verkrachten nam een overlevingsinstinct het over en ben ik naar buiten gevlucht."

Frits Barend

Van Dam zegt tegen Kockelmann dat ook Frits Barend "een kwalijke rol" heeft gespeeld in de zaak. "Het is allemaal de schuld van Frits Barend", zegt de televisieproducent. Hij zegt dat Brandt Corstius hem heeft gebeld en gevraagd of hij bekend wil maken dat het is gebeurd toen zij werkten bij Barend en Van Dorp. Barend en Brandt Corstius hebben een goede band, zegt Van Dam. "Maar hij had als baas van het programma mij ook moeten beschermen."

Van Dam heeft aangifte gedaan tegen Jelle Brandt Corstius wegens smaad en laster en Van Dam is door Brandt Corstius aangeklaagd wegens het vermeende misbruik.

Barend, maar ook de top van RTL, Fremantle Media en tv-regisseur Bert van der Veer krijgen voor de aanklacht tegen Van Dam vragen van de rechter voorgelegd, vertelt de televisieproducent. Zij waren in 2002, het jaar waarin de verkrachting zou hebben plaatsgevonden, de werkgevers van Van Dam.

Het Openbaar Ministerie zal waarschijnlijk binnenkort bekendmaken of zij een zaak starten. Volgens Van Dam is dat nog voor de zomer.

Fantast

"Mijn leven zal nooit meer hetzelfde zijn", zegt Van Dam. "Ik zou zeggen: Google mijn naam. Dan zie je dat het nooit weggaat en de rest van mijn leven aan me zal blijven hangen."

Contact met Brandt Corstius wil hij niet. "Het is een fantast. Knettergek is-ie."