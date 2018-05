Gijs van Dam in beroep vanwege oordeel over publicatie Brandt Corstius in Trouw

Dat laat Van Dam woensdag weten in gesprek met Sven Kockelmann op NPO Radio 1. Van Dam gaat in beroep omdat de Raad eerder oordeelde dat dagblad Trouw niet journalistiek onzorgvuldig heeft gehandeld toen zij het verhaal, waarin Brandt Corstius zijn kant van het verhaal deelde, plaatste.

Ondanks dat Van Dam de uitspraak als een "overwinning" zag - de Raad sprak ook uit dat Trouw de bewering van Brandt Corstius niet als een vaststaand feit had mogen presenteren - vindt hij wel dat de krant de brief van Brandt Corstius "niet zo had mogen publiceren". "Ze hebben een eenzijdig verhaal als feit gepresenteerd."

"Voor de lezer is voldoende duidelijk dat de publicatie met name de persoonlijke visie van Brandt Corstius behelst", concludeerde de Raad voor de Journalistiek maandag. "Verder is onvoldoende aannemelijk dat G.J. van Dam (klager) voor het grote publiek in de publicatie identificeerbaar is."

Van Dam was na verschijning van het stuk in Trouw naar de Raad voor de Journalistiek gestapt. De mediaondernemer stelde dat de open brief van Brandt Corstius, die zijn naam niet noemde, direct naar hem herleidbaar was en daarom niet gepubliceerd had mogen worden.