NPO start proef met dramaseries en documentaires op Netflix en Videoland

Verschillende dramaseries en documentaires gemaakt door de NPO zullen via de verspreiders worden aangeboden, bevestigt Michael Spendel van de NPO tegenover Broadcast Magazine.

De NPO-serie Overspel is sinds 1 april al te zien via het KPN Pluspakket. Als de dijken breken en Kinderen geen bezwaar volgen nog via Videoland.

"Netflix heeft me met open armen ontvangen, die wilden heel graag in gesprek over Nederlandse titels", aldus Spendel. "Op 1 mei komen daar de Bellicher (VPRO) en La Famiglia (AVROTROS) online. De documentairelijst die kan worden gelicenseerd, is nu ook gereed, dus ik hoop dat binnenkort ook de eerste Nederlandse documentaires online beschikbaar komen."