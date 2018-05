Funx-dj Shay Kreuger geraakt door boek over dj Angie Martinez

"Van een vriendin kreeg ik vorig jaar de biografie van Angie Martinez, My Voice. Zij is de grootste vrouwelijke radio-dj in heel Amerika. Dat boek heeft mij zo geraakt", zegt Kreuger in een interview in de VPRO Gids.

"Hoe zij zich naar boven heeft weten te knokken. Ooit begonnen in een promoteam en uiteindelijk alle grootheden uit de hiphopscene weten te strikken voor een interview. Tot Tupac aan toe, tijdens het hoogtepunt van die East Coast-West Coast battle. Als ik haar ooit zou mogen interviewen, dat zou echt geweldig zijn."

De 36-jarige Kreuger zit bijna elf jaar bij het radiostation FunX. De 47-jarige Martinez werkte ruim 27 jaar bij het New Yorkse radiostation Hot 97 en stapte in 2014 over naar de concurrent Power 105.1.