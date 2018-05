Omstreden YouTuber Logan Paul stopt met dagelijkse vlogs

Hij begon de Daily Vlogs in september 2016 en heeft 17 miljoen volgers. De 23-jarige Paul zegt dat hij andere manieren zoekt "om mijn creativiteit te uiten'', meldt de BBC.

Paul kreeg vorig jaar veel kritiek nadat hij in een vlog het lichaam had getoond van een dode man die zich had verhangen in een Japans bos. Ook haalde hij een vis uit het water voor een reanimatie, taserde hij een dode rat en zou hij mensen hebben aangezet tot het eten van wasmiddelcapsules.

Voor straf haalde YouTube tijdelijk alle advertenties van zijn kanaal, waardoor hij even geen geld meer verdiende. Volgens Amerikaanse media verdient Paul ongeveer een miljoen dollar per maand via YouTube.