Pauw begint eerder vanwege zwangerschap Eva Jinek

Een woordvoerder van BNNVARA heeft een bericht in het AD daarover bevestigd.

Pauw gaat in juni op vakantie, Jinek neemt de presentatie van de avondshow dan over. Het was eerst de planning dat Pauw eind september terug zou keren.

De KRO-NCRV bevestigt dat het de bedoeling is dat Jinek tot 3 september haar talkshow presenteert. Het is onbekend wanneer zij precies uitgerekend is.

De 39-jarige Jinek maakte begin maart bekend dat ze in verwachting is. De vader is producer Dexter van der Voorn, met wie zij al twee jaar een relatie heeft.