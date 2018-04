Ruim anderhalf miljoen kijkers voor laatste aflevering De Kwis

Paul de Leeuw, normaal de presentator van het programma, was zaterdag tot zijn eigen verrassing de hoofdgast van de NPO-show.

Aan het einde van De Kwis meldden programmamakers Joep van Deudekom, Niels van der Laan, Jeroen Woe en Rob Urgert zich symbolisch bij de 'hemel der vergeten quizmasters'. Daar werden ze onthaald door Rad van Fortuin-presentator Hans van der Togt, Get The Picture-presentatrice Paula Udondek, Lingo-icoon Francois Boulanger en Inge Diepman van Herexamen.

De laatste aflevering van het tiende seizoen was overigens niet de best bekeken aflevering van het seizoen, dat gemiddeld 1.755.000 kijkers, inclusief uitgesteld kijken, trok. Dat was op 31 maart, toen 1.964.000 mensen op De Kwis afstemden.

Het programma begon in 2011 als onderdeel van de zaterdagavondshow Pau!l van Paul de Leeuw en later bij Langs de Leeuw. De keuze om met het programma te stoppen is door de makers zelf genomen. Zij zeggen te willen stoppen op hun hoogtepunt.