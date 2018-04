Britt Dekker weet niet of ze tafeldame durft te zijn bij DWDD

"Dan zit je toch met de meest boeiende gasten om tafel en moet je echt iets toe te voegen hebben", vertelt Dekker (26) in gesprek met VROUW. "Het is nooit mijn ultieme doel geweest om op tv te komen, dat scheelt."

Dekker zegt dat ze de "drang niet voelt". "Mensen die op tv zijn, genieten vaak van de aandacht en de feestjes. Ik krijg die aandacht nu van mijn fans."

Sociale media

Dekker presenteert momenteel Paardenpraattv en Dierenpraattv op de gelijknamige YouTube-kanalen, iets wat haar beter bevalt dan televisiewerk. "Als je op tv komt, worden er dingen over je geschreven waarvan je denkt: oei. Ook over mij. Toch keek ik na elk tv-programma waarin ik zat op social media: wat zeggen de mensen over me?"

Wel is de voormalig realityster, onder meer bekend van programma’s als Take me out en Echte meisjes in de jungle, gegroeid door haar televisiecarrière. "Opeens kwam ik op tv, in de grotemensenwereld, en merkte ik dat ik nergens verstand van had. In de loop der jaren heb ik veel geleerd."

"Ik heb een bredere interesse. Als iedereen het over een knop op het bureau van Kim Jong-un heeft, wil ik weten hoe het zit."