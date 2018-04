KRO-NCRV-talkshow Margriet van der Linden heet M

"Zo noemen intimi mij en ook in het buitenland word ik zo genoemd", verklaart Van der Linden de titel van haar programma in het AD.

"Ik hoor het al jaren. En na een paar 'Manamana's, zoals de Muppets zingen, en dat we dan gasten M&M's kunnen geven, en na nog wat lachen en dollen en een paar serieuze woorden was het duidelijk: het is M."

Het programma, dat vanaf 14 mei te zien is op NPO1, vervangt in het voorjaar en de zomer De wereld draait door.

Kleur

"De zomer is wat dat betreft juist de tijd voor andersoortige gesprekken, waarbij ik me niet wil laten hinderen door een verouderd idee dat alles eindeloos stil ligt", zegt Van der Linden over de invulling.

"Het andere zit vooral in de toon en kleur die ik met me meebreng en de kleinere en grotere keuzes die wij met elkaar op alle vlakken hebben gemaakt en nog gaan maken."

Van der Linden presenteerde eerder onder meer Zomergasten en De Tafel van Taal en ze was hoofdredacteur van Opzij.