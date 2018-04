Kees Prins denkt dat Jiskefet niet gemaakt kan worden in huidige tijd

Dat stelt de medebedenker en hoofdrolspeler van de humoristische serie in een interview met De Volkskrant.

"Het is tegenwoordig erg moeilijk om een idee op televisie te krijgen. Ik denk niet dat Jiskefet nu nog gemaakt zou kunnen worden. We zeiden destijds tegen de VPRO: wij zijn met z'n drieën en we gaan gewoon iets doen. Geef ons een camera en een cameraman en dan verzinnen we wel wat", vertelt Prins.

Inmiddels gaat dat wel anders, stelt de 62-jarige acteur en cabaretier. "Nu moet je eerst een volledig uitgeschreven plan hebben, laten zien wat je in welke aflevering precies gaat doen. Er wordt eerst onderzocht of het publiek het leuk vindt, pas dan wordt het gemaakt."

"Zo ontstaat er nooit meer iets waardoor het publiek wordt verrast, maar waar ze zich dan tóch aan gaan hechten. Tenzij het toeval toeslaat, zoals met De Luizenmoeder. Niemand had verwacht dat dat zo gigantisch zou scoren."

Snelkookpan

Prins noemt het maken van de komische serie "een snelkookpan". "We maakten elke week een nieuwe aflevering. We begonnen maandag met verzinnen en vrijdag of zaterdag namen we het op. En dan werd het zondag uitgezonden. Dat was het brutale en ook het leuke ervan."