Fred van Leer moet verliefdheid voelen als hij BN'er kleedt

Van Leer kleedt onder anderen zanger Jeroen van der Boom en presentatrice Caroline Tensen op vaste basis.

"Als ik iemand kleed moet ik weten wie het is, wat diegene doet en waar hij of zij voor staat", zegt Van Leer in gesprek met NU.nl. "Caroline is gewoon een überfrau. Het is een extreem getalenteerd en knap wijf.

Ze kleedt zich van zichzelf al goed en zoals ze op televisie is, zo is ze ook in het echt. Ik moet een bepaalde verliefdheid voelen als ik iemand vaker kleed."

Fred van Leer is sinds 2009 bij verschillende televisieprogramma's betrokken geweest. Ook was hij coach in Holland's Next Topmodel.

In zijn nieuwe programma Alles uit de kast probeert Van Leer vrouwen die om verschillende redenen niet meer lekker in hun vel zitten, nieuw zelfvertrouwen te geven.

Op de vraag of hij liever zulke vrouwen of bekende Nederlanders van kledingadvies voorziet, zegt hij: "Dat vind ik een hele lastige keuze. Maar het is natuurlijk te gek iemand te helpen die het gevoel heeft alles kwijt te zijn en wiens zelfbeeld helemaal gesloopt is. Om zulke mensen weer op de rit te krijgen vind ik heel mooi."

Versterkt imago

Op de vraag wat zijn werk nou precies behelst, antwoordt Van Leer kort en bondig: "Ik versterk iemands imago." Maar een imago kan zijn werkzaamheden ook in de weg zitten, zegt de 41-jarige Rotterdammer.

"Bijvoorbeeld als een persoon iemand wil zijn die hij gewoon niet is. Dan kun je wel het jurkje of het jasje bij ze aantrekken, maar als ze het niet voelen dan is het er ook niet."

Alles uit de kast is vanaf deze week op TLC te zien.