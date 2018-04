Recordaantal aanmeldingen voor tiende seizoen Boer zoekt Vrouw

De boeren worden zondag 13 mei om 20.20 uur op NPO 1 aan de kijkers voorgesteld. De twee weken erna krijgen vrijgezellen de kans om de boeren een brief te schrijven.

De deelnemers zijn tussen de twintig en zestig jaar oud en hebben een vee- of akkerbouwbedrijf of een kwekerij. De tien boeren wonen verspreid over het land.

In het najaar is te zien hoe het de boeren vergaat in de liefde. Dan wordt ook bekend welke boeren op televisie worden gevolgd en welke online via de website van het programma. Of dit jaar ook boerinnen meedoen, is nog niet bekendgemaakt.

Presentatrice Yvon Jaspers zegt zich te verheugen op het programma. "Het is geweldig dat meer dan zeshonderd boeren ons het vertrouwen geven met hen op zoek te gaan naar de liefde. Dat is een prachtig compliment."

"Het liefst zouden we ze allemaal een plek in het programma geven, maar voor nu hebben we tien heel grappige, verrassende, eigenwijze en mooie boeren uitgekozen. Ik ben bijzonder trots om ze aan Nederland voor te stellen. Ze staan te trappelen om een prachtige, zwoele zomer tegemoet te gaan."