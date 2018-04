Arie Boomsma en EO gaan weer samenwerken

De presentator (44) maakte dat woensdag bekend in RTL Late Night.

"Afgelopen jaren zijn de EO en Boomsma een eigen weg gegaan, maar is er op regelmatige basis contact geweest. Recent zijn er gesprekken gevoerd over de ontwikkeling van nieuwe programma's", aldus de EO.

Arie Boomsma was woensdagavond te gast bij RTL Late Night om te praten over het tijdschrift L'Homo dat dit jaar tien jaar bestaat. Boomsma werkte bij de eerste editie mee aan een fotoshoot voor de cover. Dat werd de opmaat voor zijn vertrek bij de EO.

Het meningsverschil van destijds lijken Boomsma en de EO inmiddels te hebben bijgelegd. "We zijn allebei ouder en wijzer geworden, en kijken met een positief gevoel zowel terug als vooruit", stellen de EO en Boomsma in een gezamenlijke reactie.

Oriënterende fase

Het is nog onduidelijk wanneer Boomsma aan de slag gaat bij de omroep en wat zijn rol precies wordt. "We zitten nog in de oriënterende fase, maar dat er een samenwerking gaat komen is wel duidelijk. Momenteel werken we ideeën uit. Een precieze datum is er om die reden ook nog niet", laat een woordvoerder weten aan NU.nl.

Op dit moment werkt de presentator bij Net5. In februari van dit jaar maakte hij bij de talkshow van Eva Jinek bekend daar niet langer exclusief voor te werken. "Ik maak Grenzeloos bij Net5, maar ik ga ook wel een beetje bij anderen wat werk doen. Grenzeloos blijf ik maken."