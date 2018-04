Ruud de Wild lanceert wekelijkse podcast

Ook gaat De Wild in 30 Minuten Rauw in gesprek met presentatrice Astrid Joosten, over het overlijden van haar geliefde, haar carrière en haar succes.

Delen van het gesprek in de podcast zijn wekelijks tijdens de radio-uitzending van De Wild te horen, laat een woordvoerder van KRO-NCRV weten aan NU.nl. Zo zijn stukken uit het gesprek met Jamai, onder meer over "zijn strijd uit het verleden", woensdagmiddag te horen in de uitzending.

"Doordat ik dertig minuten lang één op één met iemand in een ruimte zit, heb ik echt de tijd om met iemand een persoonlijk gesprek te voeren. In mijn radioprogramma duren interviews niet langer dan vijf minuten", aldus De Wild.

De gesprekken van de podcast 30 Minuten Rauw zijn te beluisteren via de podcastapp van de NPO en iTunes.