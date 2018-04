Paul de Leeuw en Hans Klok met acht anderen op cover L'Homo

Naast De Leeuw en Klok sieren Erwin Olaf, Boris Dittrich, Viktor Horsting, Rolf Snoeren, Marc-Marie Huijbregts, Hans Kesting, Gerard Spong en Hans van Manen de cover van het blad.

Volgens de covermodellen is Nederland de afgelopen jaren minder tolerant geworden. Zo kan hand in hand over straat lopen met je partner agressie opwekken en worden sommige homo's in de media afgerekend op hun seksualiteit. Ook blijft homoseksualiteit een lastig onderwerp binnen sommige culturen.

"Tien jaar geleden brachten we de eerste L'Homo uit met Arie Boomsma op de cover", zegt hoofdredacteur Iebele van der Meulen. "Met L'Homo proberen we ieder jaar weer op een uitdagende en positieve manier aandacht te krijgen voor homo-emancipatie, want er is nog steeds werk te verrichten op dit vlak."

Douwe Bob

Vorig jaar was Douwe Bob covermodel van het blad. Hij wilde door middel van een naaktreportage de emancipatie van mensen met een andere geaardheid versterken. "Ik denk niet dat iedereen in Nederland kan zijn wie hij of zij wil zijn. Helaas. Dat probeer ik te veranderen."