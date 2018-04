Goedele Liekens denkt dat screening Temptation Island-deelnemers niet nuttig is

"Dat is de eeuwige discussie. Kandidaten worden psychologisch gescreend, maar je kunt niet alle diagnoses op voorhand stellen", aldus Liekens in het Belgische tijdschrift Humo.

In het programma testen koppels de kracht van hun relatie door in een exotisch resort de confrontatie met meerdere verleiders aan te gaan. De vele emotionele uitbarstingen die dit tot gevolg heeft, zorgen in zowel België als Nederland voor relatief hoge kijkcijfers.

Dit seizoen doen koppels Mezdi en Daniëlle, Vanessa en Jeremy, Meghan en Kevin en Tim en Deborah mee. Vooral dat laatste koppel zorgt voor veel aandacht voor het programma; het stel was van plan zich te verloven, maar Tim werd al snel verliefd op verleidster Cherish en bedroog zijn vriendin. Tim is sindsdien meerdere malen met de dood bedreigd.

"Bovendien zit het juist in die mensen om de schijnwerpers op te zoeken. En vergeet niet, die jongen (deelnemer Tim, red.) is 30 jaar, hè. Dan ben je zelf verantwoordelijk voor je daden. Misschien is het programma wel een zegen voor Tim en krijgt hij inzicht in zijn karakter, zodat hij een coach kan zoeken."

'Schietkraam'

Liekens heeft talloze programma's waarin mensen pikante bekentenissen op televisie deden op haar naam staan. Op de vraag of het wel verantwoord is om al die uitspattingen in Temptation Island op televisie te laten zien, antwoordt ze: "Zolang je het oprecht goed meent met die mensen, heb ik daar geen probleem mee."

"Het wordt pas een schietkraam wanneer de sociale media hun duivels ontbinden. Ik vind dat we daar veel te tolerant voor zijn. Als iemand op straat een ander een mep wil verkopen, gaat daar iemand tussen staan. Maar op sociale media grijpt niemand in. God, bespaar me dat mijn kinderen ooit bekend worden."