Giedo van der Garde naast Olav Mol als commentator bij Formule 1 op Ziggo

Dat liet de voormalig Formule 1-coureur maandagavond weten in het programma Peptalk van Ziggo.

Van der Garde schuift tijdens de race in Barcelona aan in de commentaarpositie en zal dat ook doen tijdens de Grands Prix van Hongarije en Oostenrijk. De Grand Prix van Spanje is op 13 mei.

"We hebben elkaar vorige week in Zandvoort gezien en dat was een goed gesprek", zei Van der Garde. "Olav ziet het ook zitten. We gaan het gewoon proberen. Het is iets nieuws voor mij, heel erg spannend. Olav doet het fantastisch, maar ik denk dat ik een goede aanvulling ben."

Van der Garde reed in 2013 negentien races voor het achterhoedeteam van Caterham. Hij wist in zijn enige seizoen in de koningsklasse geen punten te scoren.

Olav Mol geeft al sinds 1992 commentaar bij Formule 1-races, normaal gesproken alleen. Sinds 2013 is hij werkzaam voor Sport1, dat later overging in Ziggo Sport.