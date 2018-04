Jada Pinkett-Smith maakt talkshow voor Facebook met moeder en dochter

Het programma gaat Red Table Talk heten en krijgt tien afleveringen, schrijft People.

"Red Table Talk gaat over de rauwe werkelijkheid, liefde, en passie", aldus de 46-jarige actrice, die getrouwd is met Will Smith. "Mijn moeder is old school, mijn dochter is new school en ik zit ertussenin."

De 17-jarige Willow zegt in de talkshow open te willen praten over wat er gaande is in haar leven. "Het enige waardevolle in het leven is delen wat we meemaken."

Red Table Talk gaat op 7 mei in première.