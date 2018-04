Dennis van der Geest wil op hoge leeftijd nog steeds reizen

De acht ouderen in het programma hebben allemaal een grote droom die alleen in het buitenland uit kan komen. Zo wilde vorig seizoen iemand graag een huskytocht meemaken en wilde een ander een helikoptervlucht over de jungle maken.

In elke aflevering komt één droom uit, maar er is ook tijd voor toeristische trekpleisters. Welke dromen dit seizoen uitkomen en welke landen worden gezocht, blijft nog geheim.

Wat wel al bekend mag worden, is dat in de eerste aflevering de wens van Lou Middel (85) zal uitkomen in Jordanië. "Geweldig", zegt hij tegen NU.nl. "Ik had nog nooit gevlogen, mijn vrouw hield niet van buitenlandse reizen. Ik vond dat niet erg hoor, we hebben samen alle Waddeneilanden gezien. Samen uit, samen thuis, hè."

'Dennis is als een vader'

Volgens Middel heeft het programma dit jaar "een heel leuke groep" en had hij geen moeite met de camera's om hem heen. "O, nee, die ben je zo vergeten, dat heb je niet door."

Ook met Van der Geest vond hij het gezellig. "Hij was als een vader. Als er iets aan de hand was, stond-ie gelijk bij je. Velen van ons hadden nog nooit gevlogen, dus hij hielp ook met inchecken en je plek in het vliegtuig vinden."

"Ik heb geprobeerd om niet alleen gewoon presentator te zijn, maar ook echt een maatje van de ouderen", vertelt Van der Geest aan NU.nl. "Het was zeker een uitdaging om met ze op reis te gaan, maar het zijn vitale tachtigers, dat scheelt. Wel hadden we verpleging mee, voor het geval dat er iets zou gebeuren. Maar gelukkig is alles goed gegaan."

In vergelijking met het vorige seizoen is het programma dit jaar "veel persoonlijker" volgens Van der Geest. "Achter iedere wens zit nu echt een verhaal, bijvoorbeeld een broer en zus die elkaar al vijftig jaar niet hebben gezien. Iedereen in de groep heeft veel meegemaakt."

Ook ziet hij dat de deelnemers dit jaar veel handiger zijn met hun elektronica. "Ze hebben via hun telefoon veel contact met het thuisfront en er worden veelvuldig foto's gemaakt. Nou, dat ging vorig jaar heel anders!"

Dromen

Zelf heeft hij ook nog wat plekken op zijn wensenlijstje staan. "Ik zou heel graag eens naar Antarctica willen, of IJsland. Ik denk dat ik dit programma net zolang blijf maken totdat er deelnemers zijn die naar een van die plaatsen willen, haha."

"Door het programma ben ik wel gaan zien dat je nog je hele leven veel kan doen, veel dromen kan hebben", vertelt de presentator. "Natuurlijk, je moet geluk hebben met je gezondheid en zo'n wereldreis is ook wel een uiterste, maar ik zie nu wel dat later veel mogelijk is. Het is zo belangrijk om dingen te blijven ondernemen, ook als je al wat ouder bent."

De serie is vanaf 25 april om 20.30 uur wekelijks te zien op SBS6.