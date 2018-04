Dennis Weening vindt leven met dwang 'heftig'

Als groep vertrokken ze voor het programma naar Thailand. Daar kregen de deelnemers onder begeleiding van experts therapie en opdrachten om hun obsessieve gedrag aan te pakken.

In het derde seizoen zitten meerdere mensen die lijden aan smetvrees. "Dat uit zich bij iedereen op een andere manier", vertelt Dennis Weening, die de presentatie van het programma overneemt van Jan Kooijman. "Een van hen laat bijvoorbeeld al zeven jaar lang niemand in huis, omdat ze dat vies vindt. En een ander wil geen vingerafdrukken van zichzelf achterlaten, omdat ze vindt dat ze er van zichzelf niet mag zijn."

De 41-jarige presentator vond het "heftig" om te zien dat het leven van deze mensen helemaal in het teken staat van de dwang. "Bij mij konden ze even hun hart luchten", zegt Weening. Ook zorgde hij voor een vrolijke toon. "De therapeuten waren er voor de serieuze benadering. Ik gooide er soms wat humor in om het allemaal wat luchtiger te maken."

Muziektherapie

Een bijzonder moment tijdens de opnames had hij met Ricardo, die bij alles wat hij doet zes positieve gedachten moet hebben. Zodra er een negatieve gedachte naar boven komt, moet hij alles opnieuw doen. "De therapeuten vroegen mij of ik hem wilde helpen met muziek, omdat we daar allebei heel erg van houden."

Samen zochten ze naar een nummer dat Ricardo zou kunnen helpen om zijn negatieve gedachtes te onderdrukken. Dat werd Alive van Pearl Jam. "Ik heb hem eigenlijk een soort muziektherapie gegeven", vertelt de Haagse presentator trots.

Dennis Weening heeft zelf ook bepaalde "dwangmatige trekjes." "Voordat ik de deur uitga, moet ik altijd nog een slokje cola of water drinken. Soms ben ik al bij mijn auto en ben ik het vergeten. Dan loop ik terug. In de auto heb ik niks, stel dat ik dorst krijg."

Levenslang Met Dwang is vanaf maandagavond te zien op RTL 5.