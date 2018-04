Douwe Bob stopt als coach bij The Voice Kids, Anouk volgt hem op

De zanger vertelde in de finale dat hij stopt met zijn werk als jurylid in de kindertalentenjacht omdat hij zich wil focussen op zijn carrière. "Maar ik heb een hele goede opvolger."

Dat is zangeres Anouk, zo werd aangekondigd door haar zoon Jesajah. "Ik heb zelf zes kinderen. Het is toch wel spannend om nu met kinderen te gaan werken, na al die jaren bij de 'grote mensen-Voice'. Komend seizoen doe ik beide, dat is een leuke afwisseling."

"Ik vond het zijn van coach afgelopen jaar echt een cadeautje", blikt de zanger terug. "De kinderen zijn zo vertederend en zingen ontzettend goed. Ik ben een aantal keer vol in mijn hart geraakt. Als er tijd voor is, hoop ik weer terug te keren als coach, want dit is een erebaan."

Winnaar

Yosina uit het team van Marco Borsato heeft vrijdag de finale van het zevende seizoen gewonnen. De elfjarige uit Olst won een studiebeurs van 25.000 euro en mag haar eigen single opnemen.

The Voice Kids is vanaf begin 2019 te zien met Anouk, Ali B, Ilse de Lange en Marco Borsato als coach.