Expliciete seksbeelden in Temptation Island vóór 22.00 uur: mag dat wel?

In het RTL5 programma, waarin stellen gevolgd worden die in Thailand hun relatie testen te midden van een groep aantrekkelijke vrijgezellen, komen vaak expliciete beelden voor. De seksscène die op donderdagavond werd uitgezonden, ging verder dan eerder te zien was: op een afstandje waren Kevin en Chloë duidelijk naakt te zien tijdens het uitvoeren van diverse seksuele handelingen. Op de website van RTL wordt de scène ook omschreven als 18+.

Volgens Kijkwijzer, de instantie die ouders en opvoeders waarschuwt tot welke leeftijd een film schadelijk kan zijn voor kinderen, staat de leeftijdsclassificatie van het programma op 12 jaar. De Kijkwijzer meldt ook dat er in Temptation Island seks, disriminatie en grof taalgebruik voor kan komen.

"Programma's met de leeftijdsclassificatie van 12 jaar mogen na 20.00 uur beelden uitzenden die als schadelijk zouden kunnen worden ervaren door kinderen onder die leeftijdsgrens", zegt een woordvoerder van Kijkwijzer.

Kinderen kunnen verward raken door seksuele beelden of deze verkeerd interpreteren, maar de instantie heeft een uniek systeem dat is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van deze beelden op kinderen.

Elke zender haalt zijn programma's door dit systeem en baseert op basis daarvan de leeftijdsclassificatie en de pictogrammen die de reden van het advies aanduiden: geweld, angst, seks, discriminatie, drugs- en alcoholmisbruik en grof taalgebruik.

Systeem

"Volgens ons systeem is Temptation Island dus niet schadelijk voor kinderen vanaf 12 jaar. Mochten mensen het hier niet mee eens zijn, dan kunnen zij een klacht indienen via onze website. Die onderzoeken wij dan uitvoerig en beslissen daarna of er sancties volgen." Volgens de woordvoerder komt er ongeveer tien keer per jaar een klacht binnen bij Kijkwijzer.

De instantie houdt daarnaast zelf steekproeven bij verschillende tv-programma's. "Het kan altijd voorkomen dat er een fout gemaakt wordt bij een zender. Als wij dat opmerken, wordt er natuurlijk gelijk actie door ons ondernomen."