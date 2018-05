Javier Guzman wil laten zien wie hij is door tv-sessies met psychiater

"Dan denk ik vaak: ik heb toch niet helemaal duidelijk kunnen maken waarom ik bepaalde dingen heb gezegd of gedaan", zegt de 41-jarige cabaretier in een interview met NU.nl. "Via dit platform hoop ik duidelijker te kunnen maken waar dingen vandaan komen en wie ik ben."

"Dat ik me kan opwinden over dingen in de samenleving, dat ligt gewoon in mijn aard. Maar vaak zie ik iets terug of lees ik iets terug en dan zie ik gewoon een boze man. Ik denk niet dat ik dat van nature ben, maar als je blijft vasthouden aan dingen uit het verleden, dan gaan die je van binnenuit opvreten. Dus misschien klopt het dan ook deels wel van de boze man. En dat probeer ik te onderzoeken."

Guzman was niet meteen enthousiast over deelname aan het RTL-programma, waarbij de therapiesessies van bekende Nederlanders worden gevolgd.

"Ik had er bedenkingen bij, omdat ik bang was dat het een beetje sensatiebelust zou zijn. Maar toen ik hoorde dat Esther van Fenema de psychiater was, trok me dat over de streep", aldus Guzman. Zij heeft vier sessies met hem gehad, waar Guzman blanco in ging.

"Ik had niet echt een duidelijke vraag in mijn hoofd, dus dat liet ik een beetje open. Maar waar zij ook erg goed in is, is met een paar vragen blootleggen wat de vraag uiteindelijk is." Het grote vraagstuk van Guzman bleek loslaten. "Dingen uit het verleden niet meer als ballast meenemen. Gevoelens naar mensen toe, schuldgevoelens over gedragingen, het is heel breed."

Interviews

Guzman heeft al in meerdere interviews gezegd klaar te zijn met praten over zijn alcohol- en drugsverleden. In dit programma komt zijn verslaving dan ook niet echt aan de orde. "Niet als hoofdlijn, meer als een symptoom van andere dingen."

Met de gesprekken in de media over zijn verslaving heeft hij weliswaar "zijn steentje bijgedragen" aan het uit de taboesfeer halen van het onderwerp, het heeft er ook voor gezorgd dat andere kanten van zijn werk en persoonlijkheid onderbelicht bleven.

"Ik zou in interviews graag dieper zijn ingegaan op waarom ik mijn theaterprogramma's heb gemaakt, of waarom ik de rollen in films en series op me neem waar ik voor kies."

Acteren

Guzman kiest zijn rollen "best intuïtief". "Je moet ook niet altijd vanuit jezelf denken, maar jezelf ook afvragen of het voor het project het best is als ik een rol speel."

Dat klinkt dienend en dat is het in feite ook volgens Guzman. "De tekst is al geschreven en de locatie is al bepaald. Ik heb er daarom ook nooit moeite mee als ik auditie heb gedaan, maar ik het niet geworden ben."

"Het is weleens gebeurd dat ik het niet begreep, omdat ik het idee had dat de auditie goed ging en de rol heel erg op mij sloeg. Maar als zij vinden dat iemand anders het moet doen en ze hebben de goede redenen, niet omdat iemand meer volgers heeft op Instagram ofzo, dan kan ik er altijd wel mee leven."

Hij zou nog graag in een avonturenfilm willen spelen. "Omdat het genre niet echt voorkomt in Nederland, en omdat ik het nog nooit heb gedaan. In een zwaar drama zou ik ook nog graag spelen. En een goede Nederlandse komedie." Hij heeft zelf weleens ideeën op papier gezet voor een scenario, maar daar is het tot dusver bij gebleven .

Guzman is op 24 mei te zien in de tweede aflevering van BN'ers in therapie.