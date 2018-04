Winston Gerschtanowitz zou tekenen voor tweede reeks spelshow The Wall

"Honderd procent. Het liefst zou ik morgen weer de studio in gaan", vertelt Gerschtanowitz aan NU.nl. "Maar het is nu nog te vroeg om al over een tweede seizoen te praten."

Toen duidelijk werd dat The Wall, dat in meer dan twintig landen wordt uitgezonden, naar Nederland zou komen, liet de 41-jarige presentator wel blijken dat hij interesse had. "Als je in het vak zit, wil je dit. Maar uiteindelijk beslis ik natuurlijk niet zelf of ik het programma krijg."

The Wall bestaat uit drie ronden. In de eerste ronde moet het deelnemende koppel vragen beantwoorden, waarbij ballen langs een twaalf meter hoge muur omlaag vallen. Als een vraag juist is beantwoord voor de bal beneden is, wordt het bedrag waarin de bal valt, opgeteld bij het prijzengeld.

Contract

In de tweede ronde wordt het koppel gescheiden en moet de ene kandidaat in de studio proberen in te schatten hoe goed de algemene kennis is van zijn partner, die in een aparte ruimte zit. Na de derde ronde moet degene in de andere ruimte kiezen: tekent hij een contract met een gegarandeerd geldbedrag of kiest hij het - voor hem onbekende - bedrag dat zijn partner bij elkaar heeft gespeeld op The Wall?

"We hebben opnames gehad waarbij mensen met niks naar huis gingen en we hebben meegemaakt dat mensen meer dan een miljoen wonnen", vertelt Gerschtanowitz.

Het format komt oorspronkelijk uit de Verenigde Staten en hoewel Amerikanen vaak hysterisch reageren in het programma, kunnen Nederlanders er volgens de presentator ook wat van. "Ik heb meegemaakt dat iemand op z'n knieën zat te bidden."