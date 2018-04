RTL Nederland gooit roer om en schrapt arbeidsplaatsen

Wat onder meer gaat veranderen is dat streamingsdiensten als Videoland en RTL XL worden samengevoegd in één platform. Volgens topman Sven Sauvé bestaat er bij veel Nederlanders behoefte aan één plek waar je alles kunt zien en veel aandacht is voor Nederlandse content.

De herstructurering betekent ook dat er allerlei managementlagen verdwijnen en afdelingen worden samengevoegd. Ook ontstaan nieuwe bedrijfsonderdelen, met name op het vlak van technologie en data.

De arbeidsplaatsen die komen te vervallen moeten in eerste instantie verdwijnen via natuurlijk verloop, maar gedwongen ontslagen zijn niet uitgesloten. Een woordvoerster kon nog niet aangeven om hoeveel banen het gaat. "Dat gebeurt pas in een latere fase", liet ze weten.

Het bedrijf verwacht vóór de zomer duidelijkheid te kunnen geven aan zijn medewerkers over individuele gevolgen van de plannen. RTL trekt tegelijkertijd ook veel nieuw talent aan op het gebied van data, technologie, creatie en marketing.

Moeizame advertentiemarkt

Bij RTL Nederland werken circa achthonderd mensen in vaste dienst. Het bedrijf heeft het de laatste tijd moeilijk en sloot 2017 af met mindere resultaten. De moeizame Nederlandse advertentiemarkt blijft een blok aan het been voor RTL dat de markt voor televisiespotjes zag krimpen.

Eerder deze week stapte financieel topvrouw Vivienne de Leeuw nog per direct op. Zij kon zich volgens RTL niet vinden in de nieuwe plannen.

Onlangs vertrok ook programmadirecteur Marco Louwerens al. Hij maakt net als Voetbal Inside-vedettes Wilfred Genee, René van der Gijp en Johan Derksen de overstap naar Talpa. Louwerens werd door sommigen gezien als de opvolger van tv-baas Erland Galjaard, de man van tv-persoonlijkheid Wendy van Dijk. Galjaard kondigde eerder dit jaar al aan RTL te gaan verlaten.