Sanne Wallis de Vries krijgt eigen zaterdagavondshow bij BNNVARA

In de show laat Wallis de Vries (47) "met satirische blik het nieuws en opmerkelijke gebeurtenissen van de afgelopen week voorbij gaan".

Woensdagmiddag deelde acteur en Wie is de Mol-deelnemer Thomas Cammaert een foto waarop hij en de cabaretière samen te zien zijn. "Binnenkort met vriendin Sanne op de buis", luidt het bijschrift van Cammaert, die samen met Wallis de Vries meedeed aan Wie is de Mol. Het is niet duidelijk of hij een vaste rol krijgt in het programma, of eenmalig te zien is.

RTL Boulevard ontdekte daarna dat het gaat om een zaterdagavondprogramma van BNNVARA, gepresenteerd door Wallis de Vries. Ook schrijvers van Koefnoen, De Kwis en Zondag met Lubach werken mee aan het programma.

BNNVARA laat in een reactie aan NU.nl weten dat het nieuws te vroeg naar buiten is gekomen. Een naam en officiële beschrijving van het programma, is er nog niet.

Wallis de Vries was eerder te zien in Koefnoen en speelde ook typetjes in het satirische programma Kopspijkers, gepresenteerd door Jack Spijkerman.

De nieuwe show is vanaf 19 mei te zien bij BNNVARA op NPO1.