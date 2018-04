John de Mols Talpa Network koopt domeinnaam hetnieuws.nl

Uit de gegevens van Stichting Internet Domeinregistratie Nederland blijkt woensdag dat de titel is gekocht. Voor de overname zou Talpa 3.000 euro hebben betaald, meldt The Domains.

"Zoals bekend wil Talpa Network uitgroeien tot een groot en modern crossmediabedrijf op de Nederlandse markt", vertelde De Mol eerder aan NRC. "Uitgerekend in deze tijden waarin fake nieuws aan de orde van de dag is, moeten we onafhankelijke berichtgeving koesteren."

Eind maart werd bekend dat De Mol persbureau ANP overneemt. Aan de NOS vertelde De Mol toen: "Het ANP is een organisatie waar 24 uur per dag, zeven dagen in de week nieuws wordt verwerkt. Wij zijn met het Talpa-concern van plan om onze kijkers en luisteraars 'twentyfour-seven' te bereiken en daar hoort ook nieuws bij." Volgens de eigenaar van Talpa is er op het terrein van nieuwsvoorziening in Nederland geen sterker merk dan het ANP qua snelheid en feitelijke juistheid.

Reactie

Aan NU.nl laat Talpa weten dat er over mogelijke toekomstplannen met het domein niets concreets te melden valt. "In het algemeen beschikken we over een groot aantal domeinnamen en kopen deze ook bij als er namen beschikbaar komen die ooit relevant zouden kunnen zijn."