Yolanthe Sneijder-Cabau wil 'authentiek' zijn in Jongens tegen de Meisjes

"Ik heb veel bewondering voor Chantal en ik vind haar heel leuk", vertelt de 33-jarige Sneijder-Cabau aan NU.nl.

"Ze heeft me ook bloemen gestuurd toen bekend werd dat ik haar taak in het programma zou overnemen; heel fijn als je op zo'n manier aan iets nieuws kunt beginnen. Ik denk wel dat je juist in deze business niet iemand na moet proberen te doen, maar juist authentiek moet zijn. Het gaat in De jongens tegen de meisjes ook niet zozeer om mij, maar om de sfeer die je neerzet."

Volgens de presentatrice levert de kwestie "jongens tegen meisjes" altijd leuke gesprekken. op. "Mannen en vrouwen komen van een andere planeet en dat merk je in het spel, dat maakt het ook zo leuk."

Fanatiek

Zelf zegt Sneijder-Cabau "niet zo goed" tegen haar verlies te kunnen. "Maar ik zou mezelf toch wel een sportieve verliezer noemen. In het programma tenminste. Als ik thuis met mijn man (Wesley Sneijder, red.) een spelletje speel, zijn we allebei heel fanatiek en dan gaat het er veel feller aan toe."

Met kijkcijfers probeert de presentatrice zich niet te veel bezig te houden. "Natuurlijk hoop je op goede kijkcijfers, dat hoopt iedereen die televisie maakt. Ik hoorde in de wandelgangen ook dat mensen het spannend vinden dat het programma verhuist van de zaterdagavond naar de zondagavond. Maar het is niet iets waar ik bewust mee bezig ben. Ik probeer het gewoon zo goed mogelijk te doen."

Aanpoten

Hoewel Sneijder-Cabau begin dit jaar naar Qatar verhuisde voor de voetbalcarrière van haar man, is ze momenteel vooral veel in Nederland te vinden.

"Mijn 'basishuis' is nu hier. Het is even niet anders. Wesley en ik hebben allebei even een knop omgezet: de komende maanden is het aanpoten en zien we elkaar weinig. Maar dat is niet erg. Ik heb van mijn hobby mijn werk kunnen maken en hij ook. Dit gunnen we elkaar."