André Hazes wilde geen talentenjacht presenteren

"Toen zeiden ze: 'nee, lees het even, het is geen talentenjacht.' Het is een mix tussen en zangshow en een spelshow. De artiesten staan zelf in de hoofdrol: ze moeten zichzelf ranken. Je moet voor jezelf bedenken 'hoe goed vond de jury mij?'", aldus Hazes in gesprek met NU.nl.

Vanaf dinsdagavond is wekelijks om 21.30 uur bij SBS6 te zien hoe steeds drie deelnemers het tegen elkaar opnemen. Ieder zingen ze voor juryleden Giel Beelen, Glennis Grace en platenbaas Tony van de Berkt die de deelnemers positie 1, 2 of 3 geven.

Voor ze te horen krijgen op welke plek ze staan, moeten ze echter zelf ook bepalen hoe ze denken dat de jury ze geplaatst heeft. Terwijl ze dit bepalen loopt een geldklok af: hoe sneller ze hun keuze vastleggen, hoe meer geld ze kunnen winnen. Dat bedrag winnen ze echter alleen als ze dezelfde keuze hebben gemaakt als de jury.

"Het is fris, ook omdat ik het presenteer. Ik ben natuurlijk helemaal geen presentator, dus ik ben eigenlijk gewoon één van hen. Ik ga ook niet de presentator uithangen. Als ik met hen sta maak ik ook fouten en mijn Nederlands is ook niet al te best. Dus ik ben gewoon wie ik ben en dat maakt het fris, denk ik", aldus de 24-jarige zanger.

Blanco

Hazes moet als presentator van het programma blanco zijn: als de artiesten bij hem aankomen hebben ze al gezongen en hij mag niet dolenthousiast reageren. "Alleen als ik iets goed vind, zeg ik: het is goed. En als het slecht is, zeg ik gewoon niks. Maar ik heb één keer gehad dat er een vrouw was, waarbij het gewoon niet goed ging, en ik reageerde met: 'hoe vond je het zelf gaan?', wat eigenlijk natuurlijk wel een teken is dat ik het niet zo goed vond. Dan hoor ik in mijn oortje 'Ja, toen was het duidelijk.' Ik moet eigenlijk wel neutraal zijn. Een beetje Zwitserland."

Zelf zou de zanger nooit meedoen aan So you think you can sing. "Nee, nooit. Omdat ik weet dat er mensen beter zijn dan ik. En ik wil niet derde worden en eigenlijk ook niet tweede. Ik wil altijd eerste zijn."